20 июля 2021 | Время чтения 3 мин

Оксана Переможенко, , 10:17 — REGNUM Президенты Грузии, Молдавии и Украины от имени «Ассоциированного трио» подписали батумскую декларацию о стремлении трех стран в Европейский союз, сообщает 19 июля ТАСС со ссылкой на трансляцию церемонии подписания документа, которая осуществлялась на странице президента Грузии Саломе Зурабишвили в социальной сети Facebook.

Президенты Украины, Грузии и Молдавии («Ассоциированное трио») в Батуми. Грузия. 19 июля 2021 President.gov.ua

«После подписания декларации мы, три страны, больше не будем прежними. Мы еще больше сблизимся. Черное море больше не будет прежним. Оно будет символом соединения, объединения, близости в контексте трех стран. Для этого мы должны будем работать с Евросоюзом по принципу открытого моря», — высказалась грузинский лидер о важности подписанного документа.

Новость обсудили читатели украинских телеграм-каналов «Полуев-live» и «Наглый». Также новость обсудили на YouTube-канале «Факты ICTV». Часть комментирующих указали на то, что подписанный документ практического значения не имеет. Иные отметили, что такие государства, как Украина, Грузия и Молдавия, в ЕС не нужны.

Подписание батумской декларации. Грузия. 19 июля 2021 President.gov.ua

«Евросоюзу паразитов-нахлебников уже достаточно», — написал Sergej.

«Да олигархи Украины никогда не отдадут экономику Украины под контроль ЕС. Это ж кто добровольно сдаст свою дойную корову вместе со всеми активами? Украине же нужно будет за какой-то счёт развиваться, никто же не будет тащить её на себе за свой счёт, плюс должен быть какой-то выхлоп, который будет кое-как окупать затраты, а на Украине любой завод, фабрика или комбинат принадлежат олигархам. Европа сама у МВФ будет брать кредиты для Украины? Украинские олигархи даже в Таможенный союз побоялись вступать, который был максимально выгоден Украине, потому как на то время главными покупателями украинских товаров являлись Беларусь, Казахстан и Россия, но украинские олигархи решили, что Путин «хочет отнять» у них бизнес», — ответил 2lagus на комментарий, написанный читателем с ником Sergej.

«Три страны-неудачницы с территориальными конфликтами очень нужны ЕС», — смеется Sergey D.

«Украина занимает первое место в Европе по уровню бедности, Молдова — второе, не так давно Украина её обогнала в этом достижении. А грузины не хотят гей-парады проводить», — ответил 2lagus на комментарий читателя под ником Sergey D.

«В конце концов приползут к России на коленях», — добавил Sergei E.

«Ну всё. Вы втроём ещё можете себя и в НАТО, наверное, взять. Но только втихаря…» — иронизирует Leto.

«Это новый вид спама — массовая рассылка заявок на членство в ЕС», — шутит Michael.

«Главное, что договорились лидеры Украины, Грузии и Молдовы. Они так захотели. Очень захотели. А страны ЕС спросить? А требования выполнить? Зачем? Главное — желание лидеров. Желание хорошо выглядеть в глазах электората», — добавил Вячеслав Л.

«А почему бы не сделать свою страну настолько привлекательной, чтоб сами упрашивали вступить в ЕС, НАТО? Зачем обязательно ломиться через задний проход? Не стыдно?» — поинтересовался Yury D.

«Три шестиклассника, которых выгнали с урока, собрались в кустах покурить и во время перекура решили школе насолить. Глупо, смешно — и ведь накажут…» — иносказательно описал ситуацию Николай Н.

Президент Европейского совета Шарль Мишель на встрече с «Ассоциированным трио». Грузия. 2021 President.gov.ua

«Собрались три мощные сверхдержавы… Каждая… [потеряла] часть территорий. Ну все, держись Европа», — смеется Василий Т.

«Три мировых кита собрались. Теперь попрошайки будут могучие…» — добавил Просто Макс.

«Сами себе выдумывают какие-то бумажки и потом их подписывают», — пишет Banco.

«Собрались три безнадеги и наподписывали целую кипу макулатуры, чтобы самим себе казаться серьёзными президентами. Это они от скуки собрались втроём, так как их никто и никуда не зовёт», — добавил Serega P.

«Меморандум обиженок», — подытожила Вера Р.

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