Жуковский, Московская область, 20 июля, 2021, 08:48 — ИА Регнум. Новые заявки от партнеров из-за рубежа на поставку многоцелевых российских истребителей Су-35 поступили в Федеральную службу по военно-техническому сотрудничеству (ФСТВС) РФ. Об этом 20 июля рассказал в преддверии Международного авиационно-космического салона МАКС-2021 директор ФСВТС Дмитрий Шугаев в интервью РИА Новости.

Oleg Belyakov Истребитель Су-35

По словам Шугаева, ФСТВС регулярно получает официальные обращения по поводу истребителей Су-35.

«В частности, начиная с 2019 года в ФСВТС поступило несколько обращений от иностранных партнеров на эти машины. От кого-то мы получаем заказы на поставки, кто-то просит провести демонстрационные полеты или же посетить завод-изготовитель», — сказал он.

Также глава ФСТВС напомнил, что современная созданная в России авиационная техника, включая Су-35, успешно зарекомендовала себя во время операций Военно-космических сил (ВКС) РФ в Сирии.

Кроме этого, Шугаев добавил, что Китай, куда ранее были поставлены истребители Су-35, не делал новых заявок на приобретение дополнительных партий этих боевых самолетов, «однако Россия готова к дальнейшему сотрудничеству с Пекином по данной теме».

Отметим, российский истребитель Су-35 относится к самолетам поколения 4++ и предназначен для завоевания превосходства в воздухе, а также авиационной поддержки войск и нанесения ударов по наземным и морским целям.