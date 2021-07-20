Вашингтон, , 08:46 — REGNUM Министерство обороны США не выступает с утверждениями о том, что Россия якобы может иметь отношение к проявлению у американских госслужащих в Вене симптомов, схожих с теми, которые ранее наблюдались у американских дипломатов на Кубе и стали известны как «гаванский синдром». Об этом на регулярном брифинге заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Пентагон David B. Gleason

«Я видел эти сообщения СМИ о «гаванском синдроме», о которых, думаю, вы говорите. Я сейчас не могу заявлять об ответственности за это», — подчеркнул пресс-секретарь американского оборонного ведомства.

Кирби добавил, что ведомство очень серьёзно относится к безопасности своих служащих, однако не намерено связывать эти инциденты «с конкретной причиной или страной».

При этом пресс-секретарь Пентагона подчеркнул, что минобороны США «всегда помнит о дестабилизирующей деятельности России во всём мире» и очень серьёзно относится к «угрозам, которые продолжают исходить от России по всему миру».

Как сообщало ИА REGNUM, весной 2021 года официальные лица в правительстве США начали расследование предполагаемых атак с использованием «направленной энергии», вызывающих «гаванский синдром», включая возможные нападения на американских военнослужащих в стране и за рубежом.

Ранее в Пентагоне заявляли, что, возможно, ответственность за это несёт Россия, в то время как бывший американский чиновник заявил, что за предполагаемыми атаками может стоять Китай.

Добавим, что некоторые симптомы, связанные с «гаванским синдромом», включают в себя странные звуки, сопровождающиеся головокружением, тошнотой, сильными головными болями и потерей памяти. Согласно выводам Госдепа США, которые провели соответствующее исследование, они, вероятно, являются результатом атак с использованием «направленной энергии».

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