Горно-Алтайск, 20 июля, 2021, 08:45 — ИА Регнум. В Республике Алтай за прошедшие сутки зарегистрировано 59 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, лидерами по приросту стали Горно-Алтайск и Шебалинский район, где выявили по 11 новых носителей.

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Таким образом, общее число подтверждённых случаев заражения за весь период пандемии в регионе достигло 18 894. К настоящему времени от COVID-19 выздоровели 17 556 человек, в том числе 44 за последние сутки.

В июне зарегистрирован ещё один летальный случай от COVID-19. Скончался 82-летний житель Усть-Коксинского района, у которого заражение коронавирусом осложнилось тяжёлой двусторонней пневмонией.

«Таким образом, за весь период в регионе зарегистрировано 294 летальных случая у пациентов с COVID-19, в том числе 249 — от COVID-19, 45 — от иных причин», — отметили в штабе.