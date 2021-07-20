Португалия, 20 июля, 2021, 08:43 — ИА Регнум. Бывший футболист сборной Нидерландов, «Милана» и «Ювентуса» Эдгар Давидс уволен с поста главного тренера португальского клуба «Ольяненсе», выступающего в третьем дивизионе страны. Об этом 20 июля сообщает A Bola.

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Давидс возглавил «Ольяненсе» в январе 2021 года, но не смог выполнить задачу — подняться во второй дивизион чемпионата Португалии.

Под руководством известного голландского футболиста «Ольяненсе» занял третье место в турнирной таблице своего дивизиона, а затем по итогам матчей плей-офф выбыл из борьбы за повышение в классе.

Ранее 48-летний Давидс работал в английском «Барнете» в должности играющего тренера, после чего был помощником тренера в голландском «Телстаре».