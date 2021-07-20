Токио, 20 июля, 2021, 08:42 — ИА Регнум. Из-за формальных нарушений в заявках на участие в Олимпийских играх (ОИ) шесть польских пловцов не будут принимать участие в соревнованиях в Токио. Об этом сообщает пресс-служба Польского олимпийского комитета.

Olympic.org Олимпиада в Токио. 2020

«Шесть польских пловцов не допустили к участию в Олимпиаде из-за формальных ошибок в документах, а именно в заявках на участие. Они уже вернулись в Варшаву», — говорится в сообщении.

Пловцы, которые не смогут принять участие в соревнованиях, направили открытое письмо в совет директоров Польского союза пловцов, в котором требуют отставки руководства. Они обвиняют его в ошибочном составлении документов. В ведомстве признали ошибку и указали на то, что осенью текущего года пройдут выборы руководства Олимпийского комитета Польши.

В играх в Японии будет участвовать 17 польских пловцов, хотя изначально к соревнованиям готовились 23 спортсмена. Олимпийские игры в Токио начнутся 23 июля и продлятся до 8 августа.