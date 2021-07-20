Берлин, 20 июля, 2021, 08:44 — ИА Регнум. Власти Соединённых Штатов и Германии планируют объявить о разрешении разногласий по поводу запуска газопровода «Северный поток — 2», сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА REGNUM «Северный поток — 2»

Отмечается, что стороны приближаются к соглашению, которое позволит избежать возобновления санкций США в отношении оператора газопровода.

«Всё выглядит хорошо… Мы ожидаем, что переговоры будут завершены в ближайшие дни», — сказал источник.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции по итогам встречи с президентом США Джо Байденом заявила, что газопровод «Северный поток — 2» не станет заменой украинскому трубопроводу, а дополнит его.

По её словам, в ФРГ и США по-разному смотрят на «Северный поток — 2», но сходятся во мнении, что Украина должна играть определённую роль в транзите газа из России.

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