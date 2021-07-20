Чита, 20 июля, 2021, 08:42 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается весьма напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 20 июля 2021 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 53 403, причём 317 из них обнаружили за последние сутки.

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Вместе с тем 47 761 пациент (+287 за последние сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения. Общее число жертв COVID-19 составляет уже 1077 человек (+12 за последние сутки).

Из общего количества пациентов моногоспиталей 195 находится в тяжёлом состоянии (-15 за последние сутки), 84 пациента подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (+4 за последние сутки).

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