Москва, 20 июля, 2021, 08:53 — ИА Регнум. Россия получила две заявки от иностранных партнёров на поставки новейших истребителей МиГ-35. Об этом сообщил 20 июля директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Дмитрий Шугаев.

Дарья Антонова ИА REGNUM МиГ-35

Он напомнил, что МиГ-35 — новейшая многофункциональная машина, укомплектованная по последнему слову техники. При создании этого авиационного комплекса применяются технологии истребителей пятого поколения.

«В 2019—2020 годах в ФСВТС России поступили три обращения инозаказчиков в отношении этого самолета, из них одно на показ и два — на поставку», — сказал Шугаев РИА Новости в преддверии МАКС-2021.

Кроме того, ведомство регулярно получает официальные обращения, которые касаются самолётов Су-35. Это сверхманевренный истребитель поколения 4++. В заявках иностранные партнёры просят продать им истребитель, показать его в полёте или же разрешить посещение предприятия-изготовителя.

Как сообщало ИА REGNUM, Шугаев также рассказал о планах по поставкам военных беспилотников на мировой рынок.

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