Чебоксары, 20 июля, 2021, 08:41 — ИА Регнум. В Чувашии вынесен приговор по делу о происшествии на новочебоксарском предприятии, где рабочий напал с ножом на коллегу по цеху. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР.

Павел Расинский ИА Красная Весна Нож

Перед судом предстал 27-летний работник одного из производственных предприятий Новочебоксарска. Преступление было совершено утром 17 марта 2021 года.

По данным следствия, фигурант уголовного дела во время ссоры с 35-летним коллегой, которая произошла в раздевалке цеха, дважды ударил его ножом, попав в живот и грудь. При попытке защититься была порезана и рука.

Пострадавшего госпитализировали с тяжкими ранениями. Его удалось спасти благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.

Как установили правоохранители, причиной стали неприязненные отношения между мужчинами.

Суд признал новочебоксарца виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия»). Ему назначено два года колонии общего режима. Решение суда не вступило в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чебоксарах ушло в суд уголовное дело по факту жестокого избиения 47-летнего мужчины, у которого диагностированы множественные переломы рёбер. От полученных травм он скончался. В совершении преступления обвиняется жена погибшего.

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