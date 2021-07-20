Кызыл, 20 июля, 2021, 08:39 — ИА Регнум. В Туве назвали группы профессий, в которых должны быть вакцинированы от коронавируса не менее 60% от численности сотрудников. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, это связано с низким охватом вакцинацией в сферах с наибольшим риском заражения.

Иван Лазебный ИА Красная Весна Вакцинация

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Так, прививки должны поставить медики, учителя, сотрудники оздоровительных лагерей, социальной сферы, культуры, досуга, спорта, служащие, работники ЖКХ, общественного транспорта, сферы обслуживания, МФЦ, клиентских подразделений банков, почты, а также студенты и пожилые граждане старше 65 лет.

«Также предприятиям, которые приостановили деятельность в соответствии с Указом №233, необходимо провести заключительную дезинфекцию во всех помещениях, составить сведения о вакцинации персонала, провести подготовку к работе в условиях новой коронавирусной инфекции», — отметили в правительстве.