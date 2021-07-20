Киев, , 08:43 — REGNUM Парламентская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) намерена подать в суд на депутата Рады от фракции «Слуга народа» Олега Семинского. Об этом заявил сопредседатель ОПЗЖ Вадим Рабинович, сообщила 19 июля пресс-служба политсилы.

Вадим Рабинович ВАДИМ ЧУПРИНА

Парламентарий прокомментировал законопроект о коренных народах, принятый Верховной радой в первом чтении. По его словам, законопроект был принят для того, чтобы поиздеваться над русским населением Украины и лишить их прав. В качестве подтверждения Рабинович напомнил о записи, сделанной Семинским в социальных сетях.

«Такое просто невозможно, но власть сама это подтвердила — один идиот заявил, что «наконец-то все, кто разговаривает на русском языке, лишены всяких гражданских прав…», и мы — партия «ОПЗЖ» — подаём в суд на этого народного депутата», — заявил политик.

Напомним, ранее Олег Семинский опубликовал сообщение в социальных сетях, в котором порадовался, что русские на Украине — не коренной народ, а значит не обладают всеми правами и свободами. Позже депутат удалил запись.

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