В Забайкалье за последние сутки от COVID-19 привили свыше 2 тысяч человек
Чита, 20 июля, 2021, 08:37 — ИА Регнум. В Забайкальском крае, где проживают более одного миллиона человек, на 20 июля 2021 года первым компонентом вакцины от коронавируса привито 232 822 человека, вторым — 186 807 (+2019 за последние сутки). Такие данные приводит пресс-служба краевого правительства.
Mos.ru
Вакцина
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Из них первую дозу препарата получил 631 житель региона, вторую — 1 460.
Как сообщало ИА REGNUM, крупная партия вакцины от COVID-19 (26 330 доз) поступила в Забайкалье с 12 по 18 июля.
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