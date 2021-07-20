Чита, 20 июля, 2021, 08:37 — ИА Регнум. В Забайкальском крае, где проживают более одного миллиона человек, на 20 июля 2021 года первым компонентом вакцины от коронавируса привито 232 822 человека, вторым — 186 807 (+2019 за последние сутки). Такие данные приводит пресс-служба краевого правительства.

Mos.ru Вакцина

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Из них первую дозу препарата получил 631 житель региона, вторую — 1 460.

Как сообщало ИА REGNUM, крупная партия вакцины от COVID-19 (26 330 доз) поступила в Забайкалье с 12 по 18 июля.

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