Самара, 20 июля, 2021, 08:37 — ИА Регнум. Прививку от COVID-19 сделали 57% медицинских работников в Самарской области. Об этом 19 июля сообщает пресс-служба областного оперативного штаба.

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Сообщается, что в регионе прививку от этой инфекции каждую неделю получают свыше 31 тыс. человек. Всего вакцинировались от COVID-19 в регионе свыше 697 тысяч человек, в том числе окончили вакцинацию свыше 497 тысяч человек.

Отмечается, что прививки получили 57% медработников, 54,5% работников образования и свыше 60% сотрудников сферы социального обслуживания.

«В регионе в семи муниципалитетах работа по вакцинации налажена на высоком уровне и охват прививками 60% населения территорий будет обеспечен к началу осени», — приводит пресс-служба слова заместителя председателя областного правительства Александра Фетисова.

Сообщается, что за минувшую неделю в области уменьшилась заболеваемость в группе детей до года и среди подростков 15−17 лет, в остальных возрастных группах фиксируется небольшой рост.

«На основе анализа заболеваемости населения в части профессиональных групп выявлено, что за неделю стало больше заболевших среди работников промышленных предприятий, гостиниц, сферы общественного питания, ЧОПов, торговли, здравоохранения», — сообщает пресс-служба областного оперативного штаба.