Жуковский, Московская область, 20 июля, 2021, 08:38 — ИА Регнум. С 2019 года Федеральной службой по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России было получено две заявки от партнеров из-за рубежа на экспортные поставки истребителей МиГ-35. Об этом 20 июля сообщил в преддверии авиасалона МАКС-2021 директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.

МиГ-35

«МиГ-35 — это, действительно, новейшая многофункциональная машина, которая укомплектована по последнему слову техники. В 2019—2020 годах в ФСВТС России поступили три обращения инозаказчиков в отношении этого самолета, из них одно на показ и два — на поставку», — сказал он в интервью РИА Новости.

Отметим, МиГ-35 является новейшим российским авиационным комплексом, который создан с применением технологий истребителей пятого поколения и предназначен для уничтожения воздушных целей в любое время суток и при любых погодных условиях, а также для поражения подвижных и неподвижных наземных и надводных целей.

При этом экипаж истребителя — один или два человека, его максимальный взлетный вес составляет 24,5 тонны, максимальная скорость — до 2100 километров в час, а практический потолок — 16 км.

Напомним, авиасалон МАКС-2021 состоится в период с 20 по 25 июля в Жуковском на территории ЛИИ имени Громова.