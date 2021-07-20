Джакарта, 20 июля 2021, 08:35 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо поздравил индонезийских граждан с праздником Курбан-байрам, сообщает Kompas.
Джоко Видодо отметил, что нынешняя ситуация с пандемией — действительно тяжелое испытание. Однако индонезийский народ сможет всё это пережить.
«В разгар пандемии, подобной сегодняшней, мы должны быть готовы пожертвовать большим. Жертвовать своими личными интересами и ставить интересы общества и других на первое место», — добавил президент.
Курбан-байрам — это исламский праздник окончания хаджа, паломничества в Мекку. В 2021 году праздник отмечается 20 июля и продлится четыре дня.