Москва, , 08:39 — REGNUM Президент России Владимир Путин внёс в Государственную думу законопроект, позволяющий увеличивать решением главы государства предельный возраст пребывания на военной службе для маршала, генерала армии и адмирала флота. Соответствующий документ размещен в думской электронной базе данных.

Владимир Путин Kremlin.ru

Согласно действующей редакции закона «О воинской обязанности и военной службе», предельный возраст пребывания на военной службе составляет 65 лет, новый контракт с ними может заключаться до достижения 70 лет.

Согласно поправкам, когда такие военнослужащие достигнут предельного возраста, контракт с ними будет заключаться на срок, установленный решением президента страны.

Как говорится в пояснительной записке, в отдельных случаях возникает необходимость продления контракта с наиболее опытными и высококвалифицированными военнослужащими.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2021 года президент России Владимир Путин подписал закон об отмене «предельного возрастного ценза» для назначаемых им чиновников.

На гражданских служащих, замещающих должности гражданской службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются главой государства, при продлении срока гражданской службы не распространяется ограничение, связанное с достижением ими возраста 70 лет.

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