Нью-Дели, 20 июля, 2021, 08:32 — ИА Регнум. Индийская компания Dream Customs India на базе бюджетного седана Hyundai Accent 2009 года выпуска построила реплику (действующую копию) легендарного пони-кара Ford Mustang 1969 года. Снимки машины размещены на странице Dreamcustomsindia в социальной сети Facebook.

Dreamcustomsindia Реплика Ford Mustang 1969 года

Кузов реплики создан с нуля, а вот рулевое колесо, «приборка» и центральная консоль перешли в наследство машине от Hyundai Accent. Модель была собрана в гараже без инструментов моделирования. Тем не менее она отлично повторила внешний вид Ford Mustang 1969 года.

От оригинала реплика отличается поворотниками, слишком большой лицевой частью и хромированной радиаторной решёткой.

В Dream Customs India планируют поставить переработанный Ford Mustang на поток. Однако пока для изготовления одной реплики специалистам компании требуются четыре месяца.

Ранее компания Hyundai представила свой первый маршрутный автомобиль RoboShuttle с технологией вождения четвёртого уровня. Новинка разработана на основе модели Hyundai H350. С 9 августа авто начнёт курсировать по улицам Седжонг Смарт-Сити в Южной Корее.

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