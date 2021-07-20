Улан-Удэ, 20 июля, 2021, 08:30 — ИА Регнум. В Баргузинском и Кабанском районах Бурятии из-за повышения уровня воды в озере Байкал подтоплены дороги и дома местных жителей. Это также привело к нарушению экосистемы Забайкальского нацпарка и Байкальского биосферного заповедника, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

Andrei Chugunov Озеро Байкал

По словам главы Кабанского района Алексея Сокольникова, за месяц уровень в озере повысился на 40 см, поднимаясь на 3 см ежедневно. При сохранении этой тенденции к осени треть населённых пунктов района будут под водой.

«Сегодня в районе гидрологическая ситуация сложная, но контролируемая. В постоянном режиме мониторится ситуация, главы поселений дважды в сутки передают данные об уровне воды в реках и озере Байкал в единую диспетчерскую службу», — отметил он.

В настоящее время вода вышла в подвалы жителей райцентра.

Главный инспектор Кабанского заказника Байкальского заповедника Виктор Инешин заявил, что уровень воды достиг показателей августа 2020 года. Дальнейшее повышение приведёт к затоплению территорий обитания разных видов животных по берегу Байкала.

«На территории нашего заповедника обитает водоплавающая птица, косуля, норка, лиса, барсук и много других видов животных, среда обитания которых значительно сократится», — добавил инспектор.

С наступление осени, по мнению замначальника отдела туризма и рекреации ФГБУ «Заповедное Подлеморье» Сергея Волкова, полуостров Святой Нос на Байкале может превратиться в остров.