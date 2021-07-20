Красноярск, 20 июля, 2021, 08:30 — ИА Регнум. По состоянию на утро 20 июля в Красноярском крае зарегистрировано десять лесных пожаров на площади 3675 га — в Ермаковском, Кежемском и Эвенкийском районах. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом минлесхозе.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Лесной пожар

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В тушении принимает участие 261 человек, задействовано шесть единиц техники. Пять пожаров на площади 1660 га локализовано.

За последние сутки в регионе ликвидировали шесть лесных пожаров на площади более 550 га. По предварительным данным, они возникли из-за сухих гроз.

Как сообщало ИА REGNUM, особый противопожарный режим действует в ряде северных районов Красноярского края, а также в Норильске.