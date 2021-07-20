Ульяновск, 20 июля, 2021, 08:28 — ИА Регнум. В Ульяновской области в связи с дорожно-строительными работами вводятся ограничения на подъездной дороге к Ульяновску. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

Юрий Вердеревский ИА Красная Весна Дорога

Речь идёт об участке (со 199 км по 205 км) подъездной автодороги к Ульяновску от федеральной трассы М-5 «Урал». Вводится временное ограничение касается въезда и выезда с улицы Камышинская, движение будет организовано через Московское шоссе и примыкание к улице Хваткова.

Ограничение будет действовать с 22 июля. Его планируется снять 31 августа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновской области в связи с завершением ремонта в штатный режим работы возвращается движение на мостовом переходе через реку Сельдь на федеральной дороге А-151 Цивильск — Ульяновск.