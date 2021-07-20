Кемерово, 20 июля, 2021, 08:28 — ИА Регнум. Обстановка с распространением коронавируса в Кемеровской области продолжает оставаться напряженной. На утро 20 июля в регионе выявили 198 новых носителей SARS-CoV-2, сообщает оперативный штаб, пятеро пациентов скончались и 187 пациентов выздоровели.

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Таким образом, в Кузбассе 41 035 человек вылечились от коронавируса. Всего в регионе медицинскую помощь получают 1899 пациентов с диагнозом COVID-19.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 13 596 человек.

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