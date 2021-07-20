Киев, , 08:34 — REGNUM Бывший президент Украины и лидер украинской партии «Европейская солидарность» Пётр Порошенко пообещал, что через год полуостров Крым будет отнят у России. Он написал об этом 19 июля на своей странице в соцсети Facebook.

Петр Порошенко Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В своём сообщении экс-президент поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам.

«От всей души поздравляю мусульман с Курбан-байрамом — самым известным исламским праздником. Это вдохновляет делать добро, быть послушным и милосердным», — говорится в сообщении украинского политика.

Также он пожелал крымским татарам и всем мусульманам Украины в праздник «счастья, гармонии, благополучия».

«Считаю, что совместными усилиями мы обязательно победим агрессора и вернем Крым домой. И скоро в украинском Крыму коренные крымские татары будут свободно праздновать Курбан-байрам», — написал Порошенко.

«В следующем году — в Бахчисарае! Крым — это Украина!» — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 июля экс-начальник Следственного управления Службы безопасности Украины (СБУ) генерал Василий Вовк заявил, что прямое военное вторжение стран НАТО в Крым поможет Киеву захватить российский полуостров.

Напомним, полуостров Крым вошел в состав РФ в марте 2014 года после того, как зимой 2013−2014 годов на киевском майдане на Украине была незаконным образом свергнута законно избранная власть. По итогам проведенного на полуострове референдума, на который пришло более 82% имеющих право голоса граждан, почти 96,6% проголосовавших высказалось за вхождение Крыма в состав России.