Барнаул, 20 июля, 2021, 08:21 — ИА Регнум. В Алтайском крае, где проживает более двух миллионов граждан, на 20 июля 2021 года от коронавируса привились 441 340 человек (+5116 за последние сутки). Такие данные приводит оперштаб.

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Из них 125 121 житель региона получил первую прививку (на 1419 меньше, чем накануне, 19 июля) и 316 219 человек (+6535 за последние сутки) полностью привиты.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время Алтайский край получил уже 505 281 комплект вакцины (+34 840 за минувшие выходные дни).

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