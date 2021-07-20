Ульяновск, 20 июля, 2021, 08:20 — ИА Регнум. В Ульяновской области завершено расследование и передано в суд уголовное дело по факту убийства и незаконного оборота оружия. Об этом сообщает следственное управление СКР по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Убийство

Перед судом предстанет 34-летний житель посёлка Чердаклы. По версии следствия, фигурант уголовного дела нашёл на свалке и забрал себе домой обрез ружья, изготовленный самодельным способом из охотничьего ружья.

Следствием также установлено, что 10 февраля 2021 года обвиняемый пришёл с ружьём к потерпевшему, где в ходе ссоры выстрелил ему в грудь. Полученное ранение оказалось смертельным. В ведомстве отмечают, что между мужчинами были личные неприязненные отношения.

Обвиняемый взят под стражу. Ему инкриминируется убийство (ч. 1 ст. 105 УК РФ), незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ). Материалы переданы в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновске ушло в суд уголовное дело по факту покушения на убийство. Этому предшествовала перепалка между обвиняемым и пострадавшим, которому нанесли ножевые ранения.

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