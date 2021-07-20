Москва, 20 июля, 2021, 08:20 — ИА Регнум. Здоровье и дети — это основные причины, по которым жители России чаще всего отпрашиваются с работы. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого сервисом «Работа.ру».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Прием у врача

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Так, отгулы для того, чтобы посетить врача, берут 44% респондентов, пишет RT. Ещё 22% опрошенных отпрашиваются с работы для присмотра за детьми, а 20% — из-за плохого самочувствия.

Кроме того, 18% участников исследования могут пропустить работу из-за вызова мастера или в ожидании срочной доставки. 17% респондентов приходилось брать отгул из-за того, что проспали работу, а 9% — из-за внезапного визита родственников. Хорошая погода также может стать поводом для того, чтобы не ходить на работу и взять выходной.

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Добавим, что участие в опросе приняли более 5 тыс. респондентов из всех регионов России.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно исследованию сервиса «Работа.ру», сотрудники организаций и компаний в России могли бы отказаться от отдыха и работать без отпуска, но за достойную заработную плату — 413,6 тыс. рублей в месяц. Жители Москвы назвали сумму в 405,1 тыс. рублей в месяц, а Санкт-Петербурга — 418,3 тыс. рублей.