Актау, Казахстан, 20 июля, 2021, 08:21 — ИА Регнум. Частичное обрушение двухэтажного общежития для заключенных произошло в Мангистауской области Казахстана, сообщили в пресс-службе комитета уголовно-исправительной системы МВД республики.

Дарья Драй ИА REGNUM Заключенные

Обрушение произошло 19 февраля в 16:00 (14:00 мск) в исправительном учреждении ГМ-172/6. В момент аварии в здании находились десять человек. Двое заключенных скончались в результате полученных травм.

В исправительном учреждении продолжает работать аварийно-спасательная бригада, полицейские и прокуратура. Ведутся работы по поиску еще одного осужденного. По данному факту начато досудебное расследование.

После происшествия создана специальная комиссия во главе с заместителем министра внутренних дел Арыстангани Заппаровым. Члены комиссии выехали в Актау.