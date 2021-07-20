Новосибирск, 20 июля, 2021, 08:17 — ИА Регнум. В отношении бывшего главы комитета рекламы и информации мэрии Новосибирска возбуждено три уголовных дела. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, чиновника подозревают в воспрепятствовании предпринимательской деятельности и получении взятки.

Дарья Антонова ИА REGNUM Взятка

По данным следствия, подозреваемый в 2019 году нарушил закон, уклоняясь от выдачи предпринимателю разрешения на размещение рекламы. Чтобы получить разрешение, представитель ИП с марта по сентябрь 2020 года дал взятку чиновнику в размере 72 тыс. рублей.

В августе 2020 года представитель одной из организаций города попытался получить разрешение на размещение рекламы, не соответствующей установленным нормам. Заявление он сопроводил взяткой в размере 20 тыс. рублей. Отмечается, что дела были возбуждены на основании материалов прокуратуры, МВД и ФСБ.

«В настоящее время следователями выполняются следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также на сбор доказательственной базы», — отметили в управлении.