Берлин, 20 июля, 2021, 08:23 — ИА Регнум. Ущерб от вызванного сильными ливнями наводнения на западе Германии оценивается в несколько миллиардов евро, сообщает Bild.

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Так, по данным Федерального министерства транспорта, только в этой сфере ущерб составляет порядка €2 млрд. Многие участки железнодорожного полотна были разрушены или смыты, ущерб нанесен дорогам и автомагистралям.

По словам главы Германского союза страховщиков Йорга Асмуссена, наводнение 2021 года может стать одним из самых разрушительных с 2013 года, когда сумма ущерба составила 9,3 млрд евро.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время известно о 163 погибших в результате вызванного сильными ливнями наводнения на западе Германии. В том числе 117 из них в федеральной земле Рейнланд-Пфальц и еще 46 — в земле Северный Рейн — Вестфалия. Большое количество жителей этих регионов числятся пропавшими без вести.

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