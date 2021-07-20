Самара, 20 июля, 2021, 08:20 — ИА Регнум. Два новых модульных корпуса для лечения пациентов с COVID-19 намерены открыть в ближайшее время в Самарской области. Об этом 19 июля сообщил министр здравоохранения региона Армен Бенян на заседании оперативного штаба области.

Госпиталь

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Сообщается, что в регионе растет число пациентов с симптомами коронавируса. Пациентам с COVID-19 и подозрением на него оказывают помощь в 17 медицинских учреждениях области, в которых развернуто 3065 инфекционных коек. При этом 410 коек находятся в резерве.

«Два новых модульных корпуса для лечения «ковидных» больных — на базе больницы Середавина в Самаре и ТГБ №5 в Тольятти — почти готовы (95%), сейчас идет оснащение мебелью и оборудованием, к концу недели будет введен корпус в Самаре, на следующей неделе планируется ввод в Тольятти», — приводит пресс-служба областного оперативного штаба слова Беняна.

Сообщается, что свыше 50% госпитальных пациентов находятся на кислородной поддержке. За семь дней среднесуточный расход кислорода вырос на 1,5 тонны. Это произошло из-за роста количества пациентов и их «утяжеления».

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области ввели новые ограничения из-за пандемии.