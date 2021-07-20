Барнаул, 20 июля, 2021, 08:16 — ИА Регнум. Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 20 июля 2021 года, тяжелобольных насчитывается 711 (+19 за последние сутки), из них 201 подключены к аппаратам ИВЛ (-15 за последние сутки).

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Общее число жертв SARS-CoV-2 составляет уже 3731 человек, причём 20 из них добавили в сводку за последние сутки.

Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (14 655 человек, +34 за последние сутки) и ОРВИ (36 206 человек, +230 за последние сутки).

С начала учебного года коронавирус выявлен у 3021 детей (+21 за последние сутки). Из общего числа выявленных носителей SARS-CoV-2 (59 091 человек, +269 за последние сутки) новый вирус победили 48 046 человек (всего +73 за последние сутки).

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