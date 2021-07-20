Москва, 20 июля, 2021, 08:15 — ИА Регнум. Главный тренер московского ЦСКА Алексей Березуцкий пригласил своего брата Василия в тренерский штаб клуба. Об этом 20 июля сообщает пресс-служба «армейцев».

Дмитрий Голубович Василий Березуцкий

"Приглашение для Василия уже было. Он пока взял время на размышления. Сильного энтузиазма я у него не увидел, но всё может измениться», — сказал Березуцкий.

Он также добавил, что Сергея Игнашевича в тренерском штабе ЦСКА не будет.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 июля ЦСКА утвердил Алексея Березуцкого на пост главного тренера.