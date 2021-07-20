Джакарта, , 08:14 — REGNUM Посольство Российской Федерации в Индонезии предупредило российских граждан о введении дополнительных ограничений в связи с празднованием Курбан-байрама, сообщает посольство через официальный телеграм-канал.

В Индонезии Kaluganews.ru

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Новые ограничения будут действовать с 18 по 25 июля.

Власти Индонезии ввели запрет на все поездки между регионами. Запрещено путешествовать между регионами лицам, не достигшим 18 лет.

«Исключения установлены для работников критически важных отраслей, тяжелобольных, беременных с сопровождением одного члена семьи, направляющихся на роды в сопровождении не более двух человек, сопровождающих гроб с телом умершего не от COVID-19», — говорится в заявлении посольства России в Индонезии.

Кроме того, при передвижении между островами Ява и Бали граждане должны при себе иметь сертификат о вакцинации от COVID-19 и справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19 сроком не более 48 часов либо тест на антиген сроком не более 24 часов.

При путешествии на другие острова Индонезии, помимо Явы и Бали, при себе необходимо иметь справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство транспорта Индонезии издало указ, касающийся передвижения людей во время празднования Ид аль-адха или Курбан-байрам.

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