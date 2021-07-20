Вашингтон, , 08:12 — REGNUM Первая леди США Джилл Байден по-прежнему планирует посетить церемонию открытия летней Олимпиады в Токио, несмотря на вспышку коронавирусной инфекции в Олимпийской деревне. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки 19 июля на брифинге.

Первая леди США Джилл Байден (сс) The White House

Следите за развитием событий в трансляции: «Мир против коронавируса: болезнь на шаг впереди — все новости»

По словам представителя американской администрации, все сказанное относится всей делегации Соединенных Штатов. Она также отметила, что в Вашингтоне наблюдают за развитием ситуации на мероприятии и желают скорейшего выздоровления всем заболевшим COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-служба оргкомитета Олимпийских игр объявила, что среди участников и организаторов Олимпиады в Токио выявлено еще девять случаев заражения коронавирусом и их общее число достигло 71 случай.

Читайте ранее в этом сюжете: Еще девять носителей SARS-CoV-2 выявили среди связанных с Олимпиадой