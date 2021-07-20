Москва, 20 июля, 2021, 08:16 — ИА Регнум. Какие действия автовладельцев могут привести к выходу из строя автоматической коробки передач (АКПП) рассказал эксперт Егор Васильев в интервью агентству «Прайм».

Publicdomainpictures.net Коробка передач

Так, сократить срок службы автоматической трансмиссии может слишком динамичная езда. При этом Васильев сообщил, что коробки передач бывают разные.

«Если классический автомат все-таки имеет некий набор фиксированных передач, то, например, вариатор может менять передаточные числа в очень большом диапазоне. Это создаёт некоторые проблемы: к примеру, если вы пытаетесь буксовать на минимальной скорости на бездорожье — это быстро убивает конусы и пластинчатый ремень. В результате вы можете так и остаться посреди грязной лужи», — сообщил эксперт.

По его словам, проблемы с «автоматом» также могут возникнуть из-за долгой медленной езды до трех км/ч.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин сообщил, что в некоторых случаях необходимо включать систему отопления в автомобиле летом, поскольку это может предотвратить перегрев мотора.

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