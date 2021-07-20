Вашингтон, 20 июля, 2021, 08:24 — ИА Регнум. Российское посольство в Соединённых Штатах заявило о потенциальном дестабилизирующем эффекте размещения американских гиперзвуковых систем в странах Европы.

Washington.mid.ru Посольство РФ в США

«Потенциальное размещение американских гиперзвуковых ракет в Европе будет крайне дестабилизирующим», — говорится в заявлении посольства в Twitter.

В дипмиссии добавили, что «их небольшое полётное время почти не оставит России времени на решение и повысит вероятность непреднамеренного конфликта».

Напомним, 19 июля Минобороны России сообщило об успешных испытательных стрельбах гиперзвуковой ракетой «Циркон» по наземной цели на побережье Баренцева моря с борта фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков».

В свою очередь официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что гиперзвуковые ракеты «Циркон» могут дестабилизировать обстановку в мире, так как они способны нести ядерную боеголовку.

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