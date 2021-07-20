Санкт-Петербург, 20 июля, 2021, 08:10 — ИА Регнум. Департамент Росприроднадзора по Северо-Западному федеральному округу в вышестоящей инстанции проиграл спор с оператором аэропорта «Пулково» о взыскании более 162 млн рублей «в возмещение вреда, причинённого водному объекту». Верховный суд РФ, изучив кассационную жалобу ведомства, отказал в передаче её судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ, передаёт ИА REGNUM.

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Департамент пытался обжаловать решение арбитража Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 3 июля 2020 года, которым ему отказали во взыскании с ООО «Воздушные ворота Северной столицы» 162 662 000 рублей «в возмещение вреда, причинённого водному объекту за период с 12.04.2018 по 31.05.2018 года».

В кассациии истец ссылался «на неправильное применение арбитражным судом норм права, несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам и представленным в материалы дела доказательствам», но это не помогло.

В ведомстве при подаче иска отметили, что ответчик осуществляет сброс поверхностных и дренажных сточных вод в канал Новый (Сбросной), имеющий гидрологическую связь с рекой Новой, на основании решения о предоставлении водного объекта в пользование от 2017 года. Департамент посчитал, что сброс в 2018 году произошёл с превышением предельно допустимых концентраций, и привлёк компанию к ответу, потребовав выплаты ущерба. Добровольно это не было сделано, и тогда департамент обратился в суд.

По делу была назначена экспертиза. Эксперт пришёл к выводу, что ведомство нарушило порядок отбора и анализа проб. Отстоять свою позицию истец не смог во всех трёх инстанциях.

По открытым данным, компания-ответчик является оператором аэропорта «Пулково». ООО принадлежит кипрской фирме «Талита трейдинг лимитед», а на сайте общества указано, что в составе акционеров консорциума «Воздушные ворота Северной столицы» — компании «ВТБ Капитал», «Фрапорт АГ» и Суверенный фонд Катара.