Санкт-Петербург, 20 июля, 2021, 08:13 — ИА Регнум. Погода в Северной столице России после аномальной жары и температурных рекордов возвращается к климатической норме. В Петербурге будет облачно с прояснениями, местами, в основном в вечерние часы, пройдут кратковременные дожди. Об этом сообщил 20 июля ведущий специалист Центра «Фобос» Михаил Леус.

Дарья Драй ИА REGNUM 5 Женщина под зонтом

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По его словам, Петербург и Ленинградскую область своими атмосферными фронтами заденет циклон, кружащий над Баренцевым морем, он и определит характер погоды.

Температура воздуха будет близка к норме: в Петербурге +22…+24 градуса, по Ленобласти +20…+25 градусов. Ветер западный 5−10 м/с, порывистый. Атмосферное давление составит 754 мм рт. ст., что ниже нормы.

«В Санкт-Петербурге в последующие дни местами кратковременные дожди и +21…+23°», — прогнозирует синоптик.