Улан-Удэ, 20 июля, 2021, 08:03 — ИА Регнум. В Бурятии за минувшие сутки выявлено 237 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, всего за время пандемии в республике подтверждено 50 166 случаев инфицирования, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM) Коронавирус

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«Из выявленных за прошедшие сутки больных — 170 чел. обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные — контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям», — добавили в оперштабе.

Число контактных лиц по ситуации на 20 июля составляет 16 304 человека. Выздоровели от COVID-19 к настоящему времени 45 563 пациента, в том числе 263 за последние сутки. Дополнительно сняты с наблюдения 773 человек.