Самара, 20 июля, 2021, 08:02 — ИА Регнум. Новые ограничения для недопущения распространения коронавируса введены в Самарской области. Об этом 20 июля сообщает пресс-служба областного оперативного штаба.

Дарья Драй ИА REGNUM Закрытое кафе

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Сообщается, что с 20 июля в регионе запрещается работа фан-зон и танцевальных площадок. Также под запрет попало проведение корпоративных мероприятий. В области закрываются зоны фуд-кортов в торговых центрах. Их деятельность разрешена лишь при заказе еды на вынос.

Отмечается, что МФЦ, салоны красоты и парикмахерские могут работать только по предварительной записи.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 19 июля в регионе за сутки выявили 280 случаев заражения коронавирусом.