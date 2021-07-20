Москва, 20 июля, 2021, 07:59 — ИА Регнум. Американские власти должны отказаться от образа «оскорбленной невинности», поскольку отлично знают о новейших вооружениях России. Об этом 20 июля написал в своем телеграм-канале председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Так он оценил высказывание представителя Пентагона Джона Кирби о том, что российские разработки в области гиперзвукового оружия являются «потенциально дестабилизирующим фактором» для США после испытания Россией ракеты «Циркон».

Сенатор напомнил, что именно Североатлантический альянс, а не Москва, стремится наращивать военный потенциал вокруг границ РФ.

«Целенаправленное приближение НАТО к границам России, курс на военное освоение территории Украины, переброска американских войск в соседние с Россией страны, размещение в них американской системы ПРО, выход США из ДРСМД, который было легко спрогнозировать уже лет 5 назад, введение против России 75 различных санкций, которые представляют собой череду актов экономической войны…» — отметил Пушков.

Парламентарий задался вопросом, знает ли Кирби о всех этих действиях Вашингтона, и посоветовал чиновнику перевести внимание на политику США.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 апреля Национальная разведка США опубликовала доклад, в котором утверждается, что Россия является крупнейшим противником Соединенных Штатов и представляет огромную угрозу для Вашингтона в киберпространстве и космосе.