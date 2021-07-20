Оренбург, 20 июля, 2021, 07:56 — ИА Регнум. В Оренбургской области правительство приняло решение о новых мерах поддержки местных промышленников, сообщает пресс-служба губернатора.

Kurganobl.ru Промышленное производство

Впервые промпредприятия смогут получить до 500 тысяч рублей на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. Субсидию будут предоставлять по итогам внедрения новых технологий в производство, возмещая понесенные затраты на научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки, покупку нового исследовательского, испытательного, контрольно-измерительного и технологического оборудования, а также на производство опытной серии продукции.

Также новой мерой поддержи промышленников станет субсидирование затрат на уплату первого взноса при заключении договора лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями. Оренбургские предприятия могут претендовать на поддержку до 10 млн рублей.

Кроме того, на приобретение нового оборудования для производства промышленники могут получить до 10 млн рублей. Предприятие должно быть зарегистрировано как налогоплательщик на территории Оренбургской области, а зарплата работников должна быть не ниже среднеобластной.