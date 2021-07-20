Томск, 20 июля, 2021, 07:53 — ИА Регнум. В Томской области от коронавируса привились 215 309 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 19 июля в областном оперштабе.

Mil.ru Вакцинация

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: темпы вакцинации растут – трансляция»

При этом вторым компонентом привились уже 140 457 жителей Томской области. Среди вакцинированных 75 481 человек старше 60 лет.

В оперативном штабе уточнили, что вакцинировано 42% жителей региона, имеющих возможность сделать прививку от СOVID-19.

В Томскую область недавно поступила крупная партия вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») — 17 400 доз. Препарат распределили в медицинские организации Томска и муниципалитетов области. За весь период прививочной кампании в регион поступило 251 959 доз вакцины.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 19 июля в Томской области было выявлено 35 746 носителей коронавируса, выздоровели 33 067 человек.