Ульяновск, 20 июля, 2021, 07:52 — ИА Регнум. Из федерального бюджета в Ульяновскую область будет направлено 1,5 млрд рублей в виде дотаций. Данные средства направят на решение проблем, которые поднимают жители, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

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Речь идёт о предоставлении федеральных дотаций для сбалансированности бюджета. По словам врио губернатора Алексея Русских, средства будут направлены «на закрытие многих проблем, сообщения о которых поступают от жителей через Центр управления регионом».

По официальным данным, с начала года в ЦУР поступило почти 39 тыс. обращений. С учётом жалоб 55 млн рублей будет потрачено на благоустройство и освещение населённых пунктов, 25 млн рублей направят на ликвидацию стихийных свалок, 173 млн рублей выделяется на обеспечение водоснабжения, 135 млн рублей предусмотрено на обновление подвижного состава общественного транспорта.

Кроме того, 603 млн рублей выделено на пополнение средств ТФОМС для оказания дополнительной медицинской помощи в связи с ростом заболеваемости COVID-19.

Значительные средства также будут потрачены на решение проблем дольщиков (135 млн рублей), приобретение жилья для детей-сирот (88,5 млн рублей) и ремонт образовательных учреждений (257 млн рублей).

Отметим, что в июне в Ульяновской области были внесены правки в региональный бюджет на 2021 год. Доходная часть областного бюджета в 2021 году увеличивается на 1,6 млрд рублей и достигает почти 70,5 млрд рублей. После перераспределения основная часть направлена на исполнение социальных обязательств перед населением, а также ряд госпрограмм. Расходы превысят 77 млрд рублей.