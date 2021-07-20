Москва, 20 июля, 2021, 07:47 — ИА Регнум. Правительство Иркутской области и корпорация «Туризм.РФ» заключили соглашение о сотрудничестве 19 июля в Москве. Как сообщает пресс-служба областного правительства, подписи под документом поставили губернатор региона Игорь Кобзев и генеральный директор корпорации «Туризм.РФ» Сергей Суханов. Участие в церемонии подписания принял Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Правительство Иркутской области Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и генеральный директор Корпорации «Туризм.РФ» Сергей Суханов

Иркутская область стала одним из трёх первых регионов, заключивших соглашение с корпорацией «Туризм.РФ», — аналогичные документы подписали Республика Алтай и Бурятия.

Соглашение заключено для содействия развитию внутреннего и въездного туризма, создания и развития туристских территорий, увеличения внутреннего туристического потока и обеспечения социально-экономического развития Российской Федерации и Иркутской области.

Согласно документу, стороны договорились о долгосрочном сотрудничестве в сфере развития туризма, туристской инфраструктуры и индустрии гостеприимства в Иркутской области.

В зоне внимания формирование и продвижение качественного и конкурентоспособного туристского продукта на внутреннем и международном рынке, а также обеспечение доступности туристических услуг, отдыха и оздоровления граждан.

Как отметил Дмитрий Чернышенко, соглашения позволят начать совместную работу регионов и корпорации по федеральной программе «Развитие туристической инфраструктуры» нового нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

«Первым шагом станет разработка концепций развития туристических территорий, определение основных видов туризма, которые станут визитными карточками регионов. Здесь важно применять комплексный подход.

Например, развивать Прибайкалье необходимо без привязки к территориальному делению. Это позволит создать единую концепцию, связать транспортную инфраструктуру двух соседних регионов — Иркутской области и Бурятии, чтобы туристы могли свободно перемещаться между точками притяжения.

Кроме того, это повысит и инвестиционную привлекательность субъектов. Напомню, для инвесторов нацпроект предполагает комплекс мер поддержки: льготные кредиты на строительство объектов, вхождение в уставной капитал инвестпроекта, помощь в прохождении административных процедур и другие. Взаимодействие с инвесторами будет осуществлять Корпорация «Туризм.РФ», — отметил Дмитрий Чернышенко.

«Наша задача — создать качественные всесезонные курорты, выстроить комфортную и понятную логистику перемещений между ними, распределить туристические потоки. Соглашения дают старт масштабной работе регионов и корпорации.

В результате туристы получат современные гостиницы, доступные, безопасные и интересные туристические маршруты, а регионы — ясный план действий по развитию туристического потенциала территории, включая оценку социально-экономического эффекта, обоснование создания инфраструктуры и новые рабочие места», — добавил Сергей Суханов.

«Соглашение о сотрудничестве с корпорацией «Туризм.РФ» — это начало большой совместной работы. Уже через несколько недель мы ждём приезда в Иркутскую область экспертной группы специалистов корпорации, которые на месте ознакомятся с туристическими объектами и разработают концепцию развития этих территорий.

Ещё раз подчеркну, что все мероприятия будут проводиться с учётом экологического баланса. Нанесение ущерба окружающей среде недопустимо. Сохранение уникальной природы региона — одно из основных требований Соглашения, которое было подписано сегодня», — сказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Напомним, Иркутская область традиционно находится в числе лидеров в рейтинге туристической привлекательности среди регионов России: по итогам 2020 года Иркутская область стала 15-й в этом списке.

Также регион входит в число лидеров Сибири и Дальнего Востока по количеству туристов. К 2024 году показатель внутреннего туристического потока планируется увеличить до трёх млн человек, что позволит увеличить вклад от туризма в ВРП в два раза (с 0,7% до 1,5%) и создать дополнительно 5000 рабочих мест.

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