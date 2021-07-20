Оренбургский район, Оренбургская область, 20 июля, 2021, 07:47 — ИА Регнум. В Оренбургской области жители села Южный Урал продолжают жаловаться на невыносимый запах воздуха. Вице-спикер Заксобрания региона Александр Куниловский отметил, что источником очень высокой концентрации сероводорода могут быть не только иловые поля, сообщает пресс-служба областного парламента.

В противогазе

«Проведена независимая экспертиза, результаты которой сейчас изучает прокуратура. Проведенные замеры концентрации сероводорода не позволяют однозначно утверждать, что источником такой высокой концентрации являются только иловые поля. Есть основания предполагать, что есть иной источник выделения сероводорода. Однако нельзя исключать и влияние выбросов иловых полей», — сказал политик после встречи с руководством водоканала.

Как уже сообщало ИА REGNUM, население оренбургского села давно жалуется на зловоние. Оренбуржцы заявляли, что на улицу можно выйти только в противогазе. Экопосты периодически фиксируют зашкаливающие показатели ПДК по сероводороду. Ранее источником зловония называли иловые поля водоканала. Компания приняла решение использовать новый реагент и запустить новую систему туманообразования для поглощения запаха. В 2022 году планируется начать строительство цеха механического обезвоживания осадка.