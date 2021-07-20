Магнитогорск, Челябинская область, 20 июля, 2021, 07:42 — ИА Регнум. В Магнитогорске Челябинской области три девочки попали в реанимацию после употребления таблеток. Об этом сообщает городской центр охраны материнства и детства.

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Подросткам 13, 14 и 15 лет. Две из них были госпитализированы в ночь на 19 июля в состоянии комы, а третья — утром того же дня в состоянии, предшествующем коме.

По данным медиков, девушки приняли препарат, используемый для лечения неврологических больных. Они хотели добиться наркотической эйфории. Врач анестезиолог-реаниматолог Виктор Муштей отмечает, что случаи тяжёлого отравления подростков этим лекарством уже ранее имелись.