Абакан, 20 июля, 2021, 07:40 — ИА Регнум. Еще семь пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция» скончались в Хакасии. Об этом ИА REGNUM сообщили 19 июля в республиканском правительстве.

Дарья Драй ИА REGNUM Реанимация

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По данным оперштаба, умерли четыре женщины (62 года, 62 года, 76 лет, 86 лет) и трое мужчин (65 лет, 73 года, 79 лет). С начала 2021 года COVID-19 унёс жизни 322 жителей Хакасии.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января текущего года в Хакасии выявлено 10 774 носителя коронавируса, выздоровели 8866 человек.