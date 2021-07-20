Оренбург, 20 июля, 2021, 07:33 — ИА Регнум. В Оренбургской области правительство приняло решение о выделении средств из бюджета на строительство областной инфекционной больницы. Реализация проекта обойдется в 2,7 млрд рублей, из которых 1 млрд рублей поступит от Благотворительного фонда Елены Черной, сообщает телеграм-канал «Пул56».

Юлия Комбакова ИА Красная Весна Деньги

Стоит отметить, ранее на средства фонда была проведена вся работа по подготовке и экспертизе проекта современного медицинского центра. Соглашение о финансовой помощи на возведение новой инфекционной клиники подписано 19 июля. Во время подписания документа губернатор Денис Паслер подчеркнул, что благотворительная поддержка позволит как можно раньше построить новую современную больницу.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Оренбургскую областную инфекционную больницу планируют построить в рекордно короткие сроки и сдать в эксплуатацию уже в 2021 году.

Напомним, в конце 2020 года директор компании «Руссоль» Сергей Черный заявил, что готов выделить 500 млн рублей на новую клинику, поскольку старая больница уже не соответствует современным стандартам — она построена в 1934 году. Бизнесмен призвал других предпринимателей последовать его примеру и оказать благотворительную помощь при реализации проекта, нужного области.