Нью-Йорк, США, , 07:28 — REGNUM Ответственные за организацию и совершения теракта в иракской столице Багдаде должны быть наказаны, заявил генсекретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш. Его обращение распространил официальный представитель главы организации Фархан Хак.

Ирак Иван Шилов © ИА REGNUM

«Генеральный секретарь подчеркивает необходимость скорейшего привлечения преступников к ответственности», — говорится в сообщении.

Также генсек ООН выступил с резким осуждением террористического акта, а также выразил свои соболезнования родным и близким погибших.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 июля на одном из рынков Багдада в районе Мадинат ас-Садр прогремел мощный взрыв. По последним данным, в результате теракта погибли 25 человек, еще 47 получили ранения различной степени тяжести. После произошедшего глава иракского правительства Мустафа аль-Каземи порекомендовал снять с должности главу районного управления безопасности.

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